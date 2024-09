LUXO E AXÉ

Diretor da Guarda Civil se casa com festa na Casa do Carnaval; veja fotos

Evento foi realizado no Centro de Salvador

O diretor da Guarda Civil Municipal de Salvador, Maurício Rosa Lima, e a médica Victória Fernandez se casaram, neste sábado (31), ao pôr do sol, em Salvador. A festa foi realizada na Casa do Carnaval, na Praça da Sé, com super vista para a Baía de Todos-os-Santos.