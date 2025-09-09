CINEBIO

Diretora baiana está preparando doc sobre a trajetória de Angela Ro Ro

Liliane Mutti conviveu com a cantora nos últimos cinco anos

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:55

Angela Ro Ro estava colaborando ativamente com a cineasta baiana Liliane Mutti, que foi repórter do CORREIO, em um documentário ainda inédito sobre sua trajetória artística. Produção do Canal Curta, o longa-metragem está atualmente em fase de finalização, mas ainda não tem previsão de lançamento.

Intitulado Angela Ro Ro, o material vai contar a história de carreira da cantora e compositora carioca, mergulhando em arquivos pessoais raros e imagens de apresentações ao vivo e na televisão para reconstruir sua trajetória artística e remontar momentos importantes de sua vida diante do público.

Para não perder nenhum detalhe , Liliane, que já lançou um filme sobre a carreira da cantora Miúcha, acompanhou o dia a dia de Angela nos últimos anos e teve acesso a materiais inéditos para a composição do filme, que também terá depoimentos e trechos de shows.

“Angela me procurou na época do lançamento de Miúcha. Um dia, me mandou uma mensagem de aniversário, a gente se ligou e brincou: ‘vamos fazer filme, a vida como cinema’. E a coisa foi acontecendo, fluindo de forma muito orgânica. E aí a gente foi trabalhando à distância e em alguns momentos a gente se encontrava quando eu ia ao Rio. Tentei que ela viesse a Paris [onde a diretora mora com a família], mas ela já não estava mais pegando voo para distâncias tão grandes. E então eu fui registrando todos os nossos encontros, nossas trocas ao longo desses anos. Angela estava com muita vontade de contar a própria história e ela vai conduzindo isso lindamente. Angela é a grande contadora da própria história”, diz Liliane.