Diretora baiana está preparando doc sobre a trajetória de Angela Ro Ro

Liliane Mutti conviveu com a cantora nos últimos cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:55

A diretora Liliane Mutti
A diretora Liliane Mutti Crédito: divulgação

Angela Ro Ro estava colaborando ativamente com a cineasta baiana Liliane Mutti, que foi repórter do CORREIO, em um documentário ainda inédito sobre sua trajetória artística. Produção do Canal Curta, o longa-metragem está atualmente em fase de finalização, mas ainda não tem previsão de lançamento.

Intitulado Angela Ro Ro, o material vai contar a história de carreira da cantora e compositora carioca, mergulhando em arquivos pessoais raros e imagens de apresentações ao vivo e na televisão para reconstruir sua trajetória artística e remontar momentos importantes de sua vida diante do público.

Para não perder nenhum detalhe , Liliane, que já lançou um filme sobre a carreira da cantora Miúcha, acompanhou o dia a dia de Angela nos últimos anos e teve acesso a materiais inéditos para a composição do filme, que também terá depoimentos e trechos de shows.

“Angela me procurou na época do lançamento de Miúcha. Um dia, me mandou uma mensagem de aniversário, a gente se ligou e brincou: ‘vamos fazer filme, a vida como cinema’. E a coisa foi acontecendo, fluindo de forma muito orgânica. E aí a gente foi trabalhando à distância e em alguns momentos a gente se encontrava quando eu ia ao Rio. Tentei que ela viesse a Paris [onde a diretora mora com a família], mas ela já não estava mais pegando voo para distâncias tão grandes. E então eu fui registrando todos os nossos encontros, nossas trocas ao longo desses anos. Angela estava com muita vontade de contar a própria história e ela vai conduzindo isso lindamente. Angela é a grande contadora da própria história”, diz Liliane.

Em agosto, algumas passagens do documentário foram apresentadas durante uma sessão de conversa promovida pelo 3º Festival Curta! Documentários, no Rio. Mutti, que também escreveu e dirigiu Miúcha: A Voz da Bossa Nova, e a montadora Tatiana Gouveia participaram do debate com o público.

