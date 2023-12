Dizendo o 'sim' no mundo encantado de Harry Potter

Famílias com bebês, fãs, pessoas fantasiadas de heróis, feiticeiros e monstros espalhadas por todos os pavilhões. E, claro, filas - era preciso esperar até uma hora para conseguir um button, por exemplo. Para apaixonados por cultura pop, porém, tudo vale a pena na CCXP, feira que ocorre até domingo, 3, no São Paulo Expo, reunindo atores e diretores de televisão e de cinema.



Mas Lucas Monteiro e Beatriz Fontes de Oliveira Alves não precisaram aguardar em nenhuma fila. Seus lugares estavam reservados no altar fictício montado no estande de uma plataforma de streaming para a celebração do casamento deles. Tudo simbólico, claro, mas ainda assim especial.