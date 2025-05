TEATRO

Do mesmo autor de Saudades, João, peça Tempo Rei estreia neste domingo (11) no Teatro Módulo

Ruan Passos investe em segundo espetáculo autoral e espera novos minifãs

Tharsila Prates

Publicado em 7 de maio de 2025 às 17:36

Espetáculo Tempo Rei Crédito: Diney Araújo

Do mesmo autor do sucesso Saudades, João, que teve cerca de 10 mil espectadores, o espetáculo infantojuvenil Tempo Rei, escrito e dirigido pelo baiano Ruan Passos, estreia neste Dia da Mães, 11 de maio, no Teatro Módulo, às 11h. >

Durante uma hora, a personagem Maria (Tarsila Carvalho) fará uma viagem no tempo e encontrará sua avó (Fau Mascarenhas) quando era criança, sua mãe (Juliana Sanleão) recém-nascida e até seu pai (Ruan Passos) já idoso. Em cada encontro, Maria redescobre os vínculos familiares, reconhece histórias esquecidas e passa a olhar para o tempo como um aliado na construção de sua própria identidade.>

A partir das experiências que vivenciará, ela começa a entender certos comportamentos dos adultos e a sair da bolha das telas e gírias da geração Z. Maria passa a conhecer o passado de seus familiares, suas dores, sonhos e compreende que eles têm suas próprias histórias e desafios.>

Indicada para crianças a partir de 6 anos, adolescentes, pais, mães, avós e educadores, a peça convida ao diálogo entre gerações e ao resgate daquilo que o tempo não apaga — o amor, o riso e a memória.>

Para construir essa atmosfera e atrair o público, Ruan abraçou a tecnologia, com máscaras de LED, projeções e imagens em 3D, e também músicas que ajudassem a contar a história, como a que dá nome ao espetáculo, de Gilberto Gil; Oração ao Tempo, de Caetano Veloso; Tempo Perdido, de Legião Urbana; e Maior, de Dani Black e Milton Nascimento. Cada uma ganha uma releitura (o pop rock Tempo Perdido vira um trap, por exemplo).>

Maria, personagem de Tarsila Carvalho Crédito: Diney Araújo

O autor conta que teve a ideia da nova peça no final de 2019 depois que viu uma mãe mostrar à filha uma foto e dizer algo como “aqui é a mamãe quando tinha a sua idade”. “Eu sou do Recôncavo, com avós presentes na minha infância, uma relação preciosa e lembranças de todo o tipo. Quis falar sobre gerações distintas e como elas se conectam”, comenta Ruan.>

Dificuldades>

Apesar da fértil imaginação e da vontade de fazer, a produção enfrenta as mesmas dificuldades do momento atual do teatro na Bahia: sem patrocínio, Ruan investiu do próprio bolso e fará (por enquanto) apenas seis apresentações aos domingos de maio e junho (até dia 15), no Teatro Módulo, na Avenida Prof. Magalhães Neto, 1177, na Pituba. O autor, que é advogado de formação e trabalha como servidor público, nem espera lucro. Precisa, primeiro, pagar o investimento.>

Por conta dos custos, diminuiu o número de atores no palco: dos 11 de Saudades, João para apenas cinco em Tempo Rei. Isso facilitará a movimentação caso o espetáculo seja convidado para outros estados. Saudades, João continua viajando. Fará apresentações no Sesc de Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus e ainda em um projeto-escola na capital.>

Para Tempo Rei, as expectativas são as melhores. "Espero só coisas boas. Espero levar ao teatro pessoas que estão ali pela primeira vez", diz o sonhador Ruan.>