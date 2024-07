Clube Correio

Espetáculo infanto-juvenil ‘Saudades, João’ acontece neste domingo no Teatro Módulo

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

A peça Saudades, João retorna para temporada em Julho no Teatro Módulo. A peça infanto-juvenil acontece neste domingo (14), e segue nos dias 21 e 28, sempre às 11h. Com texto de Ruan Passos e direção de Íris Faria, o espetáculo traz para cena a cultura nordestina em uma aventura que mescla emoção, diversão e muita música. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

O espetáculo fala sobre os laços familiares, em especial a relação de uma criança (João) com seu avô (Jackson). Assim, como em julho se comemora o Dia dos Avós, a peça tem uma promoção especial: o vovô ou vovó que for acompanhado do seu neto(a), entra de graça. Para a promoção a compra do ingresso da criança deve ser realizada na bilheteria do teatro.