Dona Déa abre o verbo sobre 'privilégios' de Eliana na Dança dos Famosos

Mãe de Paulo Gustavo comenta sobre 'relagias' da ex-SBT

Publicado em 8 de julho de 2024 às 10:26

Déa Lúcia e Eliana Crédito: Redes sociais

De forma bem humorada, a assistente de palco, dona Déa Lúcia, apareceu nos bastidores do Domingão com Huck para brincar sobre os privilégios que Eliana recebeu durante a chegada no programa dominical.

"Abro a porta no camarim de Eliana. Aqui: tapete, flores. Ciúmes? Não. Fiquei com revolta. Fiz ele pegar as flores e trazer tudo aqui para mim, agora está lá no meu camarim. Um absurdo! Pegaram as plantas e colocaram tudo no camarim da Eliana. Eu estou reclamando!", disse ela.

Em seguida, a mãe de Paulo Gustavo brincou que em 2025 não estará mais no Globo, e sim, no SBT após essa recepção. No entanto, tudo não passou de brincadeira nos bastidores da emissora carioca.