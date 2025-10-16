TEATRO

Dose dupla de Thiago Lacerda em Salvador

Ator apresenta os espetáculos Quem Está Aí? Monólogos de Shakespeare e O Amor Natural sábado (18) e domingo (19), no Teatro Faresi

Doris Miranda

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:09

Thiago Lacerda no espetáculo Quem Está Aí Crédito: Marcelo Elias

Longe dos palcos de Salvador há mais de 10 anos, o ator Thiago Lacerda retorna à cidade neste fim de semana para apresentar dois espetáculos no Teatro Faresi, em Ondina. O primeiro é Quem Está Aí? Monólogos de Shakespeare, obra baseada em três montagens do dramaturgo inglês realizadas pelo ator: Hamlet, Macbeth e Medida por Medida, que tem sessões no sábado e no domingo. Ainda no domingo, Thiago apresenta sessão única de O Amor Natural, leitura dos contos eróticos de Carlos Drummond de Andrade.

Trabalhando a obra de Shakespeare há 13 anos com o diretor Ron Daniels, Lacerda costura os monólogos dos três textos que já encenou numa montagem que revela com mais intimidade como bate o coração dos personagens. “O que nos une é uma enorme paixão pelos textos do bardo e o fazer de conta que Shakespeare é um escritor brasileiro que ainda vive entre nós”, pontua Daniels.

Thiago Lacerda

Para Thiago Lacerda, o grande atrativo da obra do dramaturgo oficial da Rainha Elizabeth é o fato de ele dar corpo às principais características do pensamento do homem moderno. “A obra do Shakespeare é uma obra clássica e toda obra clássica é uma grande companhia em qualquer tempo. Acho que isso acontece porque ele fala do homem que a gente conhece. Shakespeare inaugura a investigação a respeito de quem somos e é por isso que a gente se reconhece ali e segue interessado em experimentar a obra desse autor tão importante”, pondera o ator, ressaltando que o encontro entre os textos se dá com um sotaque mais puxado para a fábula.

Já a leitura dos textos eróticos de Drummond acontece de uma forma mais simples. “Nossa ideia é convidar o público para ler junto comigo a obra desse poeta sublime e ver como ele se revela de uma maneira inusitada e muito humana”, diz Thiago.