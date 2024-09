SAIBA QUAIS

Doze filmes brasileiros vão concorrer a uma vaga no Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema anunciou na segunda, 2, a lista com os aptos para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional na premiação de 2025. Os seis selecionados serão anunciados no dia 16 de setembro, e a decisão final sai no dia 23 do mesmo mês.