SAUDADES

Drauzio Varella revela como foram os últimos dias de Jô Soares

Médico lembrou a sabedoria e tranquilidade do apresentador ao aceitar o fim da vida

O médico Drauzio Varella estava entre as quatro pessoas que acompanharam os últimos momentos de Jô Soares, que morreu em agosto de 2022.

As outras pessoas presentes eram Carlos Jardim, médico responsável pelo caso; Flávia Pedras, ex-mulher do apresentador; e Zélia Duncan, cantora e atual mulher de Flávia. Em um depoimento comovente na série documental Um Beijo do Gordo, da Globoplay, Drauzio Varella compartilhou como foi a despedida serena e consciente de Jô.