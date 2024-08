DRAMA

'É Assim Que Acaba' é banido dos cinemas do Catar

É Assim que Acaba, filme com Blake Lively baseado em romance de Colleen Hoover, foi banido dos cinemas do Catar. De acordo com o jornal Los Angeles Times, a proibição foi motivada pelas cenas de beijo no longa. Além de cenas de beijo, o filme também conta com cenas de sexo, violência doméstica e agressão sexual.