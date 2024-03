FUTEBOL

É Bahia ou Vitória? Davi, do BBB 24, revela para qual time torce

Um dos participantes favoritos do público, sobretudo dos baianos, o soteropolitano Davi Brito, do BBB 24, revelou na quarta-feira (14) qual seu time do coração. Em conversa com o aliado, Matteus Vargas, o motorista de aplicativo surpreendeu ao contar que a torcida não é nem pro Bahia, nem pro Vitória.

No início do mês, as torcidas do Bahia e do Vitória deixaram a rivalidade de lado e puxaram o mutirão “BAVI”, para ajudar o baiano Davi, que estava em mais um paredão no reality. Depois da nova declaração do brother, parte dos membros da Mancha Verde, do Palmeiras, declarou torcida para o participante.