MACHISMO CONTRA LEIDY

Fala de Davi sobre mulheres no BBB 24 é criticada nas redes sociais

Baiano citou que mulheres deveriam 'se dar o respeito'

Publicado em 13 de março de 2024 às 12:52

Davi Crédito: Reprodução

O baiano Davi está entre os assuntos comentados nas redes sociais, e desta vez, não de uma maneira positiva. Ele foi acusado de ter falas machistas após uma briga com Leidy Elin na casa do BBB 24.

Nas redes sociais, as pessoas dividiram suas opiniões sobre os comentários de Davi envolvendo o comportamento da trancista. No bate-papo dentro do BBB, junto com Isabelle Nogueira, Beatriz Reis e Matteus Amaral, o baiano disparou:

"A mulher, por ser mulher, tem que se colocar no lugar dela para ter o respeito do homem. A Leidy quer me desrespeitar, que sou homem, e quer ser respeitada. Ontem, ela estava mandando eu bater nela. Eu entendo que isso é um jogo, mas olha o ponto que está chegando, de ela mandar eu bater nela para eu ser desclassificado do jogo".

ensinou isso aqui, o filho ser completamente Machista.

Ah mulher tem que entender o lugar dela e ser sempre Submissa ao Patriarcado. ??

Submissa ao homem, ao pastor davi pic.twitter.com/3jXTX8ci1G — ꪖꪀᦔ᥅꠸ꫀꪶꫀ (@AndrieleFerrer) March 13, 2024

Com isso, muitas mulheres entenderam que Davi foi machista, disparando o comentário sobre a colega de confinamento. "Eu não concordo com o que ele disse. Achei sem noção", falou uma internauta. "Não acredito que meu favorito foi machista desse jeito", lamentou outra.

Enquanto isso, outras pessoas nas redes sociais concordaram com o baiano, principalmente após os xingamentos proferidos pela trancista.