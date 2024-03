NÃO AGUENTOU A PRESSÃO

Mãe de Davi tem mal súbito e é internada após briga do filho com Leidy, diz jornalista

Elisângela Brito passou mal após ver roupas do filho na piscina

A briga entre Davi e Leidy no BBB 24 não gerou revolta apenas entre os internautas, mas também com a mãe do participante, que passou mal após assistir às cenas, em Salvador.