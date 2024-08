FESTA!

É de graça: após sucesso de festival, Pedro Pondé é uma das atrações do show SouJuvs

Depois do sucesso do Festival SouJuvs, que celebrou o Dia da Juventude em Salvador com público de mais de 20 mil pessoas, o projeto volta em formato de show na próxima sexta-feira (30), também gratuito, às 17h, na Praça das Artes, no Pelourinho.