MODA

É dia de rock, bebê!

Celebrando a relação do rock e da moda, propomos looks criativos para quem quer soltar o lado roqueira



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 14 de julho de 2024 às 16:09

Peças atemporais compõem o look rocker Crédito: Vinicius Moreira/divulgação

O Dia Internacional do Rock é comemorado em 13 de julho em homenagem a um dos maiores eventos de música ocorrido nesta data em 1985. O Live Aid foi um festival monumental criado pelo cantor e compositor irlandês Bob Geldof, para arrecadar doações com o intuito de combater a fome que assolava a Etiópia, na África.

Os shows aconteciam simultaneamente em dois grandes estádios, um em Londres (Inglaterra), no Wembley Stadium, e o segundo na Filadélfia (Estados Unidos), no John F. Kennedy Stadium. As principais bandas de rock do momento participaram. Nomes como Queen, David Bowie, U2, Mick Jagger, Black Sabbath, Dire Straits, que fizeram apresentações memoráveis transmitidas ao vivo globalmente. Foi um marco no mundo da música.

E todos sabemos como o rock e a moda possuem uma longa relação de influência, que se espalha pelo mundo, desde os anos 1950, com as vestimentas de Elvis Presley e dos rockabilly, com suas jaquetas de couro e calças jeans para os rapazes e os vestidos rodados de bolinhas, bem pin-ups, para as mulheres, por exemplo.

E foi evoluindo nos anos 1960 e 1970, com o incendiário movimento punk e suas roupas rasgadas, cheias de tachas, alfinetes, assim como o glam rock, mais fashionista, carregado na maquiagem e em peças de paetês, calças boca de sino, tendo como grande ídolo David Bowie.

Na década de 1980 os grupos de heavy metal ganham destaque com suas camisetas reproduzindo as capas dos discos. Ídolos como Axl Rose, do Guns and Roses, influenciavam a moda com suas bandanas e shortinhos. Na década seguinte, o grunge tomou conta dos olhares fashion com as camisas de flanela xadrez, jeans oversized e coturnos bem pesados, vide o estilo dos membros do Nirvana e Pearl Jam.

O início dos anos 2000 foi o auge do indie rock, os artistas já sabiam do poder do visual e faziam aparições dignas de um editorial de moda , como foi o caso do The killers, Strokes e Franz Ferdinand (para citar alguns). Era uma mistura despretensiosa do casual com toques de alfaiataria ajustada ao corpo. Para celebrar esta data especial, e a relação deste estilo musical com a moda, criamos looks para te inspirar a soltar o seu lado roqueira.

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Beleza Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Jaciane Menezes (@jacianemenezess) da Home Model (@homemodelssa)