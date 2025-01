SHOW BENEFICENTE

É hoje: venda de ingressos para Marisa Monte e Afrosinfônica começa ao meio-dia; veja valores

Concerto inédito terá renda revertida para projetos sociais apoiados pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço

Tharsila Prates

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 06:00

Marisa Monte se apresentou no Festival de Inverno Bahia em 2023 Crédito: Divulgação

Os ingressos para o show beneficente 'Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte' começa às 12h desta segunda-feira (27) pelo Sympla e na bilheteria física do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação ocorrerá no dia 4 de abril, às 19h, na Concha Acústica, e é a 5ª edição do evento promovido pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese).>

Os valores são R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia-entrada), com renda revertida para projetos sociais apoiados pela Cese.>

O concerto é inédito e reúne a cantora e a Orquestra Afrosinfônica, regida pelo maestro Ubiratan Marques. A Cese atua no campo de defesa e garantia de direitos e, com o evento, busca dar visibilidade a essas questões “através da arte e cultura com suavidade e beleza, mas atrelado às causas que defendemos e acreditamos”, destaca a diretora-executiva da organização, Sônia Mota.>

Marisa diz que está preparando o repertório e arranjos desde o ano passado: "Não vejo a hora de cantar junto com a Afrosinfônica e colocar em prática as nossas ideias. “Estou muito empolgada com a possibilidade de trabalhar com o maestro Ubiratan Marques e a extraordinária Orquestra Afrosinfônica. É uma orquestra com uma linguagem própria e uma identidade única".>

Ubiratan também vibra com o encontro: “Eu costumo sempre chamar esses encontros de reencontros porque eu percebo que já existe uma sintonia muito forte. Afrosinfônica nasce com essa preocupação com a cultura brasileira, em cuidar dos nossos jardins. Da mesma forma a Marisa, você percebe as pessoas que a cercam e que ela está sempre por perto".>

Ele destaca ainda o momento de fortalecimento do fundamento da música brasileira, que é a música de matriz africana. "Os guardiões dessa música são os terreiros e todas as manifestações que saem dos terreiros, ou seja, o samba, os maracatus, as cirandas, os blocos afro que deriva o carnaval. Muito importante falar dos direitos humanos porque é um evento, como o Gil fala, cultura não é extraordinário, é ordinário porque é a história das pessoas, a vida das pessoas. Cuidar dessas pessoas é fortalecer a nossa raiz. A música é como a chuva, no lugar que ela cai ela toma forma daquele lugar. Deixa chover”, filosofa Marques.>

Ubiratan Marques Crédito: Arquivo CORREIO

Serviço>

O quê: Cese Música e Direitos Humanos/ Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte>

Data: 4 de abril (sexta-feira)>

Horário: 19h>

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves>

Abertura da bilheteria: dia 27 de janeiro, às 12h>

Valores: Inteira: R$ 300,00 e Meia: R$ 150,00>

Classificação: Livre>