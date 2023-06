'É tanta podridão', dispara Preta Gil sobre situações descobertas durante tratamento

A cantora Preta Gil, de 48 anos, aproveitou que estava se indo se apresentar em um festival em Belo Horizonte, Minas Gerais, para conversar com os seguidores sobre algumas situações pessoais.



No bate-papo, ela comentou sobre a felicidade de ter voltado a trabalhar nos palcos e iniciado mais uma turnê. Mesmo com uma sinusite forte, ela revelou que tem sido difícil o tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro deste ano.



Em um determinado momento, Preta mandou uma indireta sobre ter descoberto coisas ruins durante a caminhada, mas não revelou detalhes. Alguns internautas entenderam que poderia ter sido algo relacionado à traição do ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, que teria supostamente ficado com a funcionária que cuidava das roupas da artista.