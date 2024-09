SÓ NO VIOLÃO

Ed Sheeran canta sucessos só no violão e fecha noite no Rock in Rio 2024

Astro pop britânico Ed Sheeran encantou o público e foi a principal atração do festival

Luiza Gonçalves

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 07:56

Ed Sheeran Crédito: Miguel Angel Lopez Rojas | Shutterstock)

Chuva de fogos de artifício e animação desde os primeiros sinais de som no Palco Mundo marcaram a recepção da atração principal na quinta-feira (19) do Rock in Rio. Pouco mais de meia noite, o britânico Ed Sheeran chegou à cidade do Rock, revertendo a lógica, ao apresentar um show que tinha como elemento principal a simplicidade e apenas um integrante: ele mesmo.

De violão em mãos, trajado com camisa escrito 'Rio' e num tímido português dizendo “Oi, Rio”, o cantor iniciou o show mais aguardado da noite ao som de Castle on the Hill , acompanhado de palmas e coro caloroso do público. Um voz e violão diferenciado pelo ritmo e toques de percussão .

Ele já foi avisando: “Tudo que vocês estão ouvindo será tocado ao vivo e agora”.

Durante o show, os arranjos foram executados unicamente por Ed com o violão ou beatbox gravados e reproduzidos na sequência com um loopstation. O público também foi solicitado a contribuir com o som e fez da arena do RIR um coral dividido em duas harmonias orquestrado pelo músico.

Apresentando a Mathematics Tour, que une canções dos álbuns +(2011); X (2014), ÷ (2017); = (2021) e - (2023), o show rememorou a carreira de Ed Sheeran e as histórias por trás de alguns de seus sucessos. Uma dos exemplos foi The A Them, escrita por músico aos 16 anos e que se tornou seu single de estreia em 2011. “Se eh fecho meus olhos, eu lembro da sensação de cantar essa música numa sala, com poucas pessoas. E hoje tenho a oportunidade de cantar para mais 120 mil brasileiros”. Eyes Closeds, Dont e Give Me Love também integraram o primeiro bloco.

“Esse é o momento do show que se você não sabe as letras dessas, vocês estão no lugar errado”, brincou o artista.

Tratava-se da reunião dos maiores sucessos do Ed com as canções Think Out Loud, Perfect, Photograph e Love Yourself, famosa na voz de Justin Bieber. Desafiando o público a cantar cada vez mais alto, a plateia acompanhava as canções com animação e, nas mais lentas, com olhares emocionados.

A noite encerrou ao som de Shape of You e Bad Habits acompanhada de promessas de mais shows no Brasil em 2024. “No início , quando eu comecei a carreia de cantor nunca pensei em sonhar tocar fora do Reino Unido, no Brasil, e para tanta gente assim. Muito obrigada”, declarou o músico.

Setlist de Ed Sheeran Rock in Rio 2024:

- Castle on The Hill

- Shivers

- The A Team

- Give Me Love

- Take It Back/Superstition/Ain’t No Sunshine

- Eyes Closed

- Don’t

- No Diggit

- Thinking Out Loud

- Photograph

- Love Yourself

- Perfect

- Bloodstream

- You need me, I don’t need You

- Shape of You