Edição de São João da Feira da Sé acontece no bairro Aquarius; veja programação

Marcas baianas apostam na tradição junina para crescimento das vendas

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 23:13

A Feira da Sé retorna ao bairro Aquarius em junho, mês que consagra os festejos juninos. Moda, decoração e culinária típica estarão presentes nessa próxima edição da feira, evento de identidade baiana, sustentável e artesanal, realizado pelo Instituto ACM desde 2018. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de junho, a partir das 10 horas.

A programação terá atrações musicais para público adulto e infantil, a exemplo do forró nordestino de Val Gonzaga, no sábado (15), das 13h às 15h30, e o show de Joca Lobo, das 16h às 19h. No domingo (16), o arrasta pé continuará com Gel Barbosa, das 12h30 às 14h30, e a banda Sextando, das 16h30 às 18h.

Para as crianças, a animação também estará garantida com apresentação musical da artista de cultura popular, Ana Cacimba, e o Trio Bocapio, no domingo (16), das 15h às 16h, trazendo uma mistura de canções juninas conectada com a cultura popular.

Nesta edição em homenagem ao São João, expositores levarão trajes, acessórios, artigos para mesa posta e iguarias da culinária junina, além do evento contar com empreendedores do artesanato geral e floricultura. A Feira da Sé conta com parceria da Associação de Moradores do bairro Aquarius - Ame Aquarius e com apoio institucional da Rede Bahia e jornal Correio.

Serviço:

O que é: Feira da Sé I Edição São João 2024

Quando: 15 de junho, sábado, das 10h às 19h.

16 de junho, domingo, das 10h às 18h.

Local: Bairro Aquarius I Salvador-Ba

Informações: (71) 3209 - 1939 I (71) 98824 - 1330 I (71) 99712-0017