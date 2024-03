O CARA DO PROCESSO

Eliezer revela quantos perfis já processou por ofensas contra filha com Viih Tube: "Processo todo mundo"

“Processo todo mundo. Hoje em dia, eu sou o cara do processo. No final do ano passado, quando intensificaram os ataques da Lua, de uma vez só foram 220 perfis”, contou durante participação no podcast Sala de TV.

A mãe de Lua, Viih Tube, também ex-participante do programa, é quem ajuda Eliezer a lidar com toda a situação. “A Viih já está nisso há muito tempo, então ela está mais acostumada do que eu estou. Ela que me dá força quando o bicho pega. Uma das vezes que o bicho pegou foi com os ataques ao peso da Lua. O negócio foi feio. Quem me deu a força e quem me segurou foi ela. A gente tem essa troca, um é o alicerce do outro”, declarou.