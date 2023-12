Viih Tube e Eliezer dão carro de presente para funcionária

Viih Tube e Eliezer fizeram uma surpresa para uma das funcionárias que trabalha para o casal. A dupla resolveu dar um carro novo para a moça, para demonstrar gratidão pelos serviços prestados.



O gesto foi publicado no Instagram na influencer. "Hoje foi um dia muito especial! Presenteamos nossa funcionária".



Eliezer também mostrou os bastidores da entrega do presente em suas redes sociais. Vestido de Papai Noel, o ex-BBB brincou: "Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa pra quem trabalha com a gente"