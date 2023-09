Elis & Tom, entre tapas e beijos

Elis Regina e Tom Jobim nos anos 70. Crédito: Divulgação

Um dos álbuns mais celebrados da MPB, Elis & Tom, de 1974, entrou pra história por vários motivos. Mas sem dúvidas, o principal deles foi aproximar o maestro, um artista já consagrado internacionalmente, à então nova musa da canção nacional. Já entre os clássicos, trouxe a versão definitiva de Águas de Março, uma das canções brasileiras mais regravadas de todos os tempos.



Pois são os meandros desta produção que o documentário Elis & Tom, Só Tinha De Ser Com Você revela ao público, cinco décadas depois do registro, feito em Los Angeles, nos Estados Unidos. A direção é de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay. Foi de Roberto, que era empresário de Elis à época e tinha apenas 21 anos, a ideia de juntar as duas estrelas.

E foi dele também o insight de gravar tudo. E, embora alguns trechos já sejam conhecidos, deixou o grosso hibernando todo esse tempo. Quem comandou as gravações foi Azulay, que era diplomata do Itamaraty e estudante de cinema. “Eu acho que o tempo fez bem a essa história. As histórias se resolveram, deu uma perspectiva, uma visão melhor. Eu acho que a hora que eu fui fazer o filme ele já estava pronto, as coisas já estavam todas resolvidas”, disse Roberto no programa Entrevista com Bial.

As imagens do filme, que tem roteiro de Nelson Mota, foram remasterizadas em 4k. E a produção usou inteligência artificial para melhorar o áudio. O filme traz entrevistas de César Camargo Mariano (ex- marido de Elis e arranjador do álbum), André Midani e Roberto Menescal, que acompanharam as nogociações para que o álbum fosse concretizado.

Pois, apesar da beleza final, a relação inicial entre os artistas foi tensa, com trocas de tapas e beijos. O filme mostra os bastidores e todos os dramas e tensões que cercaram as gravações, a ponto do projeto quase ser interrompido. Em determinado momento, Elis queria desistir.

Um dos motivos da desavença foi a presença de Mariano, tratado com desdém por Tom Jobim, que inicialmente não queria o jovem arranjador. O filme ganhará desdobramento em um livro e uma exposição imersiva, no ano que vem.

Em cartaz no Cine Glauber Rocha, Saladearte - Daten, da Ufba e do Museu e UCI Shopping Barra e da Bahia.

+++ Cinema

Pedro Almódovar, presente e passado

Pedro Almodóvar completa 74 anos na segunda-feira e segue na ativa, no posto de um dos cineastas mais importantes da atualidade. A última produção do diretor, o média Estranha Forma de Vida, prova a inquietação do espanhol, com a história de dois caubóis que se reúnem após 25 anos e reacendem uma antiga paixão. Narrada com intensidade em 1h20, o western, segundo filme dele falado em inglês, é protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke e tem Caetano Veloso na trilha sonora. A história já rendeu o premiado O Segredo de Brokeback Mountain, que deu o Oscar de melhor direção para o cineasta Ang Lee. Em cartaz no Cine Glauber Rocha e Saladearte - Daten Paseo e Cinema da Ufba.

E para quem quer rever clássicos de Almodóvar, O Telecine Cult exibe, domingo (24), um especial com o curta A Voz Humana (19h30) e os longas Ata-me! (20h), indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim de 1990, e Tudo Sobre Minha Mãe (22h), premiado com o Oscar e o Globo de Ouro de Filme Estrangeiro em 2000.

Mostra reúne 5 filmes de Bruce Lee em 4k

Maior ícone da relação entre o cinema e as artes marciais, o ator, produtor, diretor e mestre das lutas Bruce Lee é homenageado com uma mostra que marca seu 50º aniversário da morte - que aconteceu de forma precoce, aos 32 anos, em 20 de julho de 1973. Com distribuição nacional da Sato, a mostra reúne cinco importantes filmes com Bruce Lee, em versões remasterizadas em 4K: O Dragão Chinês (1971), A Fúria do Dragão (1972) e O Voo do Dragão (ambos de 1972), O Jogo da Morte (1978) e O Jogo da Morte 2 (1981). Com poucos anos de atuação, Li Jun Fan deixou um legado impressionante dentro do estudo do kung fu e outras práticas de lutas orientais que conquistaram o mundo.

Em cartaz no Cine Glauber Rocha e Saladearte - Cinema da Ufba.