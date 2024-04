BEBÊ A BORDO

Em live, Iza revela gravidez de três meses: 'já tinham escutado a notícia'

Os seguidores de Iza ganharam uma live especial da artistana tarde desta sexta-feira (12), que revelou sua primeira gravidez, na tarde desta sexta-feira (12). Ela surgiu mostrando a barriga de três meses e conversou com os fãs.

O bebê tão esperado é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol, e deve nascer por volta de outubro deste ano.