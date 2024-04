BEBÊ À VISTA

Time de Yuri Lima, namorado de Iza, faz homenagem após anúncio da gravidez da cantora

Após o anúncio da gravidez de Iza na quarta-feira, 10, o time em que joga Yuri Lima, namorado da cantora, prestou uma homenagem à criança. O Mirassol, clube do interior de São Paulo, publicou no Instagram a foto de um body de bebê, com as cores do time.