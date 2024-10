IRMÃOS

Em livro, Marina falou sobre relação com Antonio Cicero: 'Segredos, conversas só nossas'

Cicero, que morreu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos, era 10 anos mais velho do que Marina

Cicero, que morreu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos, era 10 anos mais velho do que Marina. Como a cantora contou em seu livro Maneira de Ser (Língua Geral), lançado em 2012, a diferença de idade entre eles, em um primeiro momento, pesou na relação.

Marina explicou que era mais próximo de Beto, seu outro irmão, que também já morreu. "Quando eu era criança, só me referia ao Beto assim: ‘meu irmão Beto disse’, ‘eu e meu irmão gostaríamos. .’. Parecia que só havia nós dois. É que Cicero e eu éramos afastados", escreveu a cantora.

Quem deu o primeiro passo foi ela. Em 1976, Marina pegou um poema de Cicero chamado Alma Caiada e o musicou, sem ele saber. Nascia, assim, a parceria. A música foi entregue para a cantora Maria Bethânia gravar no disco Pássaro Proibido. No entanto, a letra foi vetada pela censura do governo militar sob a alegação de que tinha conotação política. A música seria lançada por Zizi Possi em 1979.