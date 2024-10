FIM DE SOFRIMENTO

Últimos dias de Antonio Cicero foram de 'paz e felicidade' em Paris, diz marido do poeta

O casal, junto desde 1984, passou pelo Centro Georges Pompidou, almoçou no restaurante Georges e visitou a igreja Sainte Chapelle. "Jantamos no Atelier, do finado chef Robuchon, que continua sensacional, e fomos pela milésima vez admirar a Sainte Chapelle e também a Brasserie La Coupole", disse o viúvo.

"Ele sempre, sempre defendeu a liberdade de se cometer eutanásia e suicídio assistido. Nisso, ele foi de uma coerência admirável. Por isso, não reagi com tanta surpresa [a esta decisão]. Com toda a certeza, foi uma morte digna. Ele morreu em paz, segurando a minha mão, muito tranquilo e sem nenhuma ansiedade. Depois do medicamento, ele dormiu e, em meia hora ou um pouco mais, morreu", disse. "Respeitei a decisão dele e o apoiei. Admiro imensamente a coragem e a determinação. Ele sempre apoiou todas as formas de liberdade, e essa foi mais uma", finalizou Marcelo Pies na entrevista.