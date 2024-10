LUTO

Caetano lamenta morte de Antonio Cícero: "Meu melhor amigo"

As cinzas do escritor devem vir para o Brasil nesta quinta-feira (24)

Caetano Veloso usou as redes sociais para se despedir do poeta Antonio Cícero, que morreu por eutanásia nesta quarta-feira (23), aos 79 anos. Por meio de uma postagem no feed do Instagram, a lenda da MPB descreveu o sentimento de perder o melhor amigo.