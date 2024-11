DECLARAÇÃO DE AMOR

Em momento delicado, Sabrina Sato se declara ao irmão Karin Sato: 'Te amo eternamente'

A apresentadora agradeceu apoio do irmão em publicação nesta terça (12)

Sabrina Sato está aos poucos retomando a rotina desde que passou pela perda do bebê que esperava. Nesta segunda (11), Sabrina publicou um stories em um camarim da TV Globo retomando as gravações de Masked Singer, em que é jurada. Nem a apresentadora nem o ator Nicolas Prattes se pronunciaram publicamente sobre o infortúnio.

Sabrina Sato, de 43 anos, perdeu o bebê que teria com o noivo Nicolas Prattes, 27 no último dia 6. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein, onde ela foi internada.