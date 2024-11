RASGOU O VERBO

Luisa Mell critica valor de pensão do filho: ‘Meu ex bilionário divide as contas’

A ativista se pronunciou nesta segunda (11) após ter perdido o processo para aumento do valor da pensão paga pelo ex marido Gilberto Zaborowsky

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 16:07

Luisa Mell Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Luisa Mell se pronunciou nas suas redes sociais nesta segunda (11) após a circulação da notícia da perda processo para que o ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, aumentasse o valor da pensão alimentícia que paga ao filho, Enzo Zatz, de 9 anos. A ativista da causa animal afirmou, em tom crítica que, mesmo o ex-marido sendo bilionário, eles dividem todas as contas do menino.

A ativista disse receber R$ 15 mil mensalmente de Gilberto, o que, segundo ela, corresponde à metade das contas gastas com o menino. "Meu ex-marido bilionário divide as contas do nosso filho comigo. Ele queria tirar o motorista quando o menino fizesse 10 anos. O juiz decidiu que ele continuasse. Assim como a funcionária que me ajuda. Juiz decidiu que ele tem que continuar pagando", explicou ela.

Luisa ainda afirmou que a maioria dos trabalhos dela são voluntários e citou alguns bens que Gilberto Zaborowsky teria. "Vocês têm ideia que meu ex-marido tem quatro apartamentos em Nova York, um em Miami, uma casa de praia de mais de R$ 20 milhões, dois helicópteros, 50 imóveis em São Paulo e uma construtora bilionária. E divide cada centavo? E ele ainda pagou para falarem mal de mim. E tem gente que defende", questionou ela.

Luisa Mell é presidente do Instituto Luisa Mell de Proteção Animal, ONG que trabalha no resgate e cuidado de pets.

A ex-apresentadora do quadro Domingo Legal, do SBT, e Gilberto Zaborowsky foram casados por dez anos e se separaram em julho de 2021. Luisa acusou o ex -marido de violência doméstica e abuso psicológico e, em 2021, a ativista entrou com um pedido de medida protetiva contra ele.

Pedido negado

Nesta segunda (11), a ativista teve uma resposta negativa sobre a solicitação de aumento da pensão alimentícia de Enzo Zatz Zaborowsky, filho da antiga relação do casal, alegando que o valor de mais de R$ 30 mil não era suficiente.

O juiz solicitou a Luísa a documentação para comprovar a insuficiência do valor da pensão, contudo a prova apresentada se tratava de gastos pessoais e não com a criança.

A empresária declarou que gasta cerca de R$ 2 mil por mês para comprar roupa para seu filho, mas enviou um comprovante de R$ 630 gastos na Le Lis Blanc, uma loja de artigos de luxo conhecida pelos itens de vestuário adulto para mulheres.