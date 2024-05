'FORTES DORES'

Luisa Mell revela ter quebrado duas costelas durante resgates no RS

Ativista se afastou do trabalho devido a gravidade

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 16:27

A ativista Luisa Mell revelou nas redes sociais, durante esta segunda-feira (13), que teve duas costelas quebradas durante resgate de animais no Rio Grande do Sul. A ativista está em Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes que devastam a região.

Em um post no Instagram, ela contou que mesmo tomando analgésicos, as fortes dores que sentia não passavam e por isso buscou ajuda médica. Após passar por exames, foi constatado que tinha quebrado duas costelas. "Duas costelas quebradas, por isso não estava mais aguentando de dor. Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável que estava. Mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito".

Luisa lamentou não poder mais ajudar nos salvamentos dos bichos. "Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu e alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal agora. Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão. Apesar de triste por não poder mais atuar na linha de frente. Estou trabalhando e minha equipe a frente dos resgates", disse.

Mesmo impossibilitada de trabalhar neste momento, ela não deixou de estar engajada com a ajuda. "E em breve estarei lançando nossa campanha: adote um protetor do RS. Estou organizando para que vocês ajudem pessoas de lá. Será fundamental para a continuidade do trabalho", completou.