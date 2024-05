ENCHENTE

Banco Mundial presta apoio emergencial de R$ 625 milhões para projetos no RS

Crédito: Divulgação Sedes/Rio Grande do Sul

O Banco Mundial está prestando apoio emergencial ao estado do Rio Grande do Sul, fortemente impactado pelas recentes chuvas e inundações, e aproximadamente US$ 125 milhões (cerca de R$ 625 milhões) em recursos de projetos em andamento já estão disponíveis para realocação imediata.