Em parceria com a Osba, Instituto Cervantes traz concerto de flamenco inédito para Salvador

O Instituto Cervantes Salvador e a Embaixada da Espanha irão realizar um concerto em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) para comemorar a Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia. A apresentação única acontecerá no Cerimonial Conceição da Praia, no dia 30 de novembro (quinta-feira), às 19h. Os ingressos estão à venda no site da Sympla por R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

O concerto "Um Brinde Brasil-Espanha," apresentará músicas de compositores brasileiros como Heitor Villa Lobos e Chico Buarque, uma obra clássica espanhola para orquestra e piano (“Rapsódia Sinfônica”, de Joaquin Turina), além da estreia no Brasil de "Alegro Soleá", um concerto de flamenco dos compositores Antonio Robeldo e Enrique Morente.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação da OSBA contará com a participação de músicos espanhóis, o pianista Juan Carlos Garvayo e o cantaor flamenco Antonio el Turry, além do violonista paulista João Camarero, que atualmente integra a banda da cantora baiana Maria Bethânia.

Daniel Gallego Arcas, diretor do Instituto Cervantes, explica que a cada seis meses, um país da União Europeia assume a presidência do conselho, e as embaixadas espanholas estão celebrando esse acontecimento com atividades musicais e artísticas.

"Trazer esse evento cultural para a cidade é motivo de grande orgulho para mim, como diretor do Instituto Cervantes em Salvador. Com a presença do pianista Juan Carlos Garvayo, que é premiado internacionalmente, do cantaor flamenco Antonio el Turry e da Osba vamos fazer um espetáculo lindo", disse o diretor.

Responsável pela escolha da parte brasileira de "Um Brinde Brasil-Espanha, o maestro da Osba Carlos Prazeres afirma que o repertório traz uma obra da música de concerto que dialoga com a música popular brasileira, além de clássicos da MPB em arranjos sinfônicos.