Em rara aparição, Silvio Santos celebra 93 anos e projeta voltar à televisão

O apresentador Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, celebra nesta terça-feira (12) 93 anos de idade. O comunicador recebeu a visita de fãs na porta de sua casa, em São Paulo, e fez uma rara aparição. Bem à vontade, o apresentador surgiu para o público na entrada de sua residência vestindo apenas um pijama.



Silvio Santos comemorou a surpresa e disse ter planos para voltar à televisão. "Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar", falou. O apresentador está longe das telas desde a exibição do Troféu Imprensa no ano passado.