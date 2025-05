ARRAIÁ DO ALÔ ALÔ

Em Salvador, Adriane Galisteu elogia São João e conta que é fã da festa

Apresentadora prestigia a amiga Elba Ramalho, no Arraiá do Alô Alô Bahia, no Cerimonial Conceição da Praia

Luiza Gonçalves

Publicado em 16 de maio de 2025 às 22:20

Adriane Galisteu e o marido, Alexandre Iódice, com Rafael Freitas Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença na festa de São João do site Alô Alô Bahia, na noite desta sexta-feira (16), no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador. >

Assumidamente apaixonada pela festa, Adriane cultiva a relação com as festas juninas desde sua infância. “A minha relação com o São João é de brasileira. Eu amo a comida, eu dancei quadrilha minha vida toda. Me traz uma coisa muito gostosa da infância, da adolescência. Eu acho essa festa tão nossa cara em todos os sentidos e ela é uma das festas que realmente todo mundo pode aproveitar, não importa quem você é”, disse em entrevista ao CORREIO. >

Essa foi a primeira vez da apresentadora em uma celebração junina na Bahia. >

“Eu tô amando estar aqui, nesse São João meio fora de época, né? A gente tá começando em maio, gente. Cada vez mais cedo, tudo mais cedo. Eu falo que a Bahia sai primeiro em tudo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui numa noite que tem uma grande amiga que é a Elba”, contou Galisteu, animada. >

Galisteu destacou ainda seu figurino da noite, uma criação da dupla de estilistas Meninos Rei. “A cara da Bahia, né? A cara de Salvador. Eu como convidada dessa festa, primeiro São João que eu participo da Bahia, não podia vir sem ser a caráter”.>