CHEGOU PARA CURTIR

Em Salvador, Maya Massafera garante presença em festa

A influenciadora está hospedada no Fera Palace, hotel comandado por seu irmão

Em clima de torcida pelo Brasil, com camisa amarela e verde, Maya Massafera desembarcou em Salvador, nesta sexta-feira (26), ao lado de amigos, como o RP e influenciador Dudu Barros. A influenciadora está hospedada no Fera Palace, no Centro Histórico, empreendimento de luxo comandado por seu irmão, o empresário Antonio Mazzafera.