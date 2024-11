TV

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil tem mal-estar durante programa ao vivo

Enjoos são comuns durante tratamento de quimioterapia

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 13:16

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil apresentou um mal-estar durante um programa ao vivo. Em tratamento contra o câncer, ela tem sofrido com enjoos por causa da quimioterapia.

De volta ao trabalho, a artista apresenta o TVZ Ao Vivo. Na última segunda-feira (4), ela disse que não estava se sentindo bem, mas se disse feliz por conseguir fazer seu trabalho.

No programa, que ela divide com o melhor amigo, Gominho, ela começou a apresentação animada. "Oba! Segundamos com TVZ Ao Vivo e eu aqui presente", disse. "Quem está animada?, interrompeu o amigo.

Preta então brincou com o amigo e disse que ele é muito cuidadoso com ela. Foi então qu Preta confessou que passou mal momento antes do programa. "Ai, cara? Não posso falar palavrão! Gente, esse homem me azucrina o dia inteiro. Ele fica com o celular atrás de mim: Quem tá animada? Menino, eu estou animadíssima! Estou enjoada um pouco, mas eu estou bem e estou feliz", ressaltou.