TRATAMENTO

Preta Gil mostra quantidade de remédios contra o câncer: ‘Grata a cada pílula’

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 19:22

Preta Gil Crédito: Reprodução

Preta Gil mostrou a quantidade de remédios que toma para o tratamento que está fazendo contra o câncer. A cantora compartilhou um clique, neste domingo(03), no qual segura mais de 10 comprimidos em sua mão, todos que fazem parte do novo ciclo de quimioterapia para tratar os novos focos do câncer no corpo.

“Sou grata a cada pílula”, escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda. Preta, que recentemente completou 50 anos de idade, está em um novo ciclo de quimioterapia após o câncer voltar em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

A cantora foi diagnosticada com um câncer de intestino emjaneiro do ano passado e chegou a passar por cirurgias, além de sessões de radioterapia e quimioterapia.

Todos que fazem parte do novo ciclo de quimioterapia para tratar os novos focos do câncer no corpo Crédito: Reprodução