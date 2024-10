QUIMIOTERAPIA

Isabel Veloso retoma tratamento contra o câncer e diz que bebê a 'faz querer viver'

Influencer tinha parado quimio no início do ano

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou com os seguidores que retomou o tratamento contra o câncer na última quinta-feira (17). Essa foi a primeira sessão de quimioterapia da jovem desde que descobriu a gravidez. Ela havia interrompido intervenções médicas no início do ano por acreditar que não haveria cura. "Me tornar mãe, me fez querer a vida", afirmou.