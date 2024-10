FAMOSOS

Grávida e com câncer, Isabel Veloso relata 'vazamento' durante gravidez: 'Super raro'

"Queria vir aqui falar para vocês uma coisa que ocorreu comigo. Desde a 19ª nona semana de gestação, eu comecei a ter um pequeno vazamento de colostro. E ficava no meu peito uma casquinha amarela e, às vezes, ficava manchado no meu pijama umas gotinhas. E, ontem à noite, quando fui me trocar, percebi que o bico do meu seio estava seco. Mas quando dei uma apartada, escorreu colostro. Fiquei chocada", contou ela, que completa 21 semanas de gestação nesta sexta-feira (18).

Isabel comentou sobre o caso com sua doula e consultora de amamentação. "Ela comentou comigo que é super raro começar a vazar [colostro] desde a 19ª semana de gestação, e me orientou a coletar com a seringa. Estou muito feliz. Ela está achando que vou ter bastante leite. E meu maior medo era não ter leite. Estou muito feliz, porque o colostro é a primeira vacina do bebê. Agora vou começar a coletar com a seringa. Mas estou muito chocada... ", contou.