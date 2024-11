TRATAMENTO

Pai de seis filhos, ex-astro de 'Dawson's Creek' revela ter câncer colorretal

Ele disse que está otimista com o tratamento e tranquilizou os fãs

O ator James Van Der Beek, ex-astro da série 'Dawson's Creek', revelou neste domingo (3) que foi diagnosticado com câncer colorretal.

"Eu tenho câncer colorretal. Estou lidando de forma privada com o diagnóstico e tomando todos os passos para lidar com isso com a ajuda da minha família", disse à revista People.