REALITY

Emilly Araújo fala pela primeira vez sobre agressão sofrida no BBB 17

Ex-sister relata medo de denunciar Marcos Harter e relembra episódios de violência física e psicológica dentro do reality show

H Heider Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 09:47

Emilly Araújo e Marcos Harter Crédito: Reprodução

Emilly Araújo, campeã do BBB 17, quebrou o silêncio sobre a agressão sofrida pelo ex-namorado Marcos Harter durante o reality show. No programa BBB: O Documentário, ela revelou detalhes do episódio e explicou os motivos que a levaram a não denunciá-lo na época, destacando o impacto emocional e o medo que sentiu.

“Eu entrei no Big Brother cerca de 15 dias depois de perder a minha mãe, que é a razão da minha vida, e com uma família aos pedaços. Eu tava com essa cabeça, ‘não vou ser casal, não vou ser casal, nem a pau’. Só que eu não tinha nenhum apoio e eu tinha acabado de perder a minha mãe, então ele, um homem mais velho, percebeu que eu não tinha ninguém pra conversar, e quando eu queria conversar sobre, ninguém queria conversar comigo, nem a minha amiga queria conversar comigo. Ele parecia a única pessoa que se importava comigo“, começou.

A ex-sister também relembrou as atitudes abusivas de Marcos dentro da casa. “Ele me beliscava porque eu tinha falado alguma coisa que ele não gostou. Ele me pressionou na parede, brigou comigo e me xingou de tudo porque eu não queria dormir com ele naquela noite. Ele pressionou minha cabeça no chão e gritou comigo porque eu não estava ouvindo ele”, relatou.

Emilly explicou que o medo de precisar reencontrar Marcos durante o processo legal a impediu de denunciá-lo na época. “Achei que eu ia ter que vê-lo, ele ia poder tocar em mim de novo pra denunciar ele, eu tinha que vê-lo no tribunal, vê-lo em algum lugar e foi por medo. E olha isso, é lógico que a mulher tem direito de uma medida protetiva e eu não sabia”, desabafou.

Ela também destacou o impacto psicológico do caso e as críticas que enfrentou. “Eu nunca aceitei falar sobre isso porque eu fui muito atacada por ter sido agredida. Eu ainda tenho medo”, completou.

Relembre o caso