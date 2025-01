BIG BROTHER BRASIL

BBB25: Lista de participantes com famosos e anônimos será divulgada nesta quinta-feira

Reality estreia na próxima segunda (13) com duplas de amigos, casais e familiares

Chegou o momento que os fãs do Big Brother Brasil esperavam: a lista oficial de participantes do BBB25 será divulgada nesta quinta-feira (9), durante o Big Day. A temporada, que estreia na próxima segunda-feira (13) , traz uma novidade: os confinados formarão duplas com amigos, familiares ou casais, divididos entre os grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

O anúncio será exibido ao longo da programação da TV Globo, com o apresentador Tadeu Schmidt e a equipe da #RedeBBB revelando os nomes dos novos brothers e sisters diretamente da casa mais vigiada do Brasil.

A temporada manterá dinâmicas já queridas pelo público, como o Big Fone, o Monstro, o Poder Curinga e o Perde e Ganha, agora com ainda mais interação dos telespectadores. A convivência, as provas emocionantes e os temidos paredões seguirão marcando a disputa pelo prêmio milionário, que promete conquistar os fãs de domingo a domingo.

Nos últimos dias, ex-participantes do Big Brother Brasil aumentaram a expectativa dos fãs ao divulgar spoilers sobre as possíveis duplas do BBB25. Entre as especulações que tomaram conta das redes sociais, surgiram nomes e combinações como mãe e filho, irmãos atletas e até uma atriz acompanhada de um amigo. A lista oficial será revelada nesta quinta, durante o Big Day, e promete surpreender o público.