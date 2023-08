Empresa de Marlene Mattos deve mais de R$ 1 milhão à Receita Federal

O nome de Marlene Mattos ficou entre os assuntos mais comentados após o episódio no documentário da apresentadora Xuxa Meneghel, no Globoplay. Ficando relevante novamente, a empresária acabou sendo investigada por muitas pessoas.



O nome dela aparece na lista de devedores da Receita Federal com a empresa Dois MS Produções Artísticas LTDA. Atualmente, segundo a reportagem do site Splash, a dívida acumula R$ 1.477.250,66 em dívidas com o Fisco.