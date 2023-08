Marlene Mattos é elogiada nas redes sociais após documentário da Xuxa

Parece que o jogo virou para Marlene Mattos. A ex-empresária de Xuxa Meneghel expôs seu lado no documentário da rainha dos baixinhos, que foi exibido nesta quinta-feira (03), no Globoplay.



Durante a conversa, Marlene foi questionada pela apresentadora sobre vários momentos em que viveram juntas, e até os supostos abusos psicológicos que a empresária fazia com a loira.



Xuxa questionou a ex-companheira de trabalho pelo comportamento que teve durante os mais de 19 anos juntas. Na ocasião, a produtora foi enfática ao reforçar que a apresentadora se tornou um fenômeno mundial graças aos esforços do trabalho dela.