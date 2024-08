XENOFOBIA

Entenda a expressão 'uma Karen me atacou' usada por influencer brasileira em NY

Americana mandou a brasileira`"voltar para o seu país"

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 12:21

Vídeo de Marcela Montellato viralizou Crédito: Reprodução

Esta semana, a influencer, roteirista e criadora de conteúdo Marcela Montellato viralizou nas redes sociais com um conteúdo um tanto infeliz: aguardando do lado de fora da pré-estreia de É Assim que Acaba, Marcela foi vítima de ofensas racistas de uma americana, que reclamou de sua postura e mandou ela "voltar para o seu país".

No vídeo, que mostra a interação das duas e a reação completamente inconformada de Marcela com o preconceito da nova-iorquina, a influencer se refere à mulher como "Karen", expressão pejorativa que ganhou força nos últimos anos e é usada popularmente para rotular mulheres brancas, frequentemente racistas, com postura privilegiada.

O que significa 'uma Karen'

O comportamento de uma Karen é frequentemente descrito como a "mulher que quer falar com a gerente", mas também já foi caracterizado no The New York Times como "a policial de todo comportamento humano". A pesquisadora e professora da Kansas State University Heather Suzanne Woods, especialista em origem de memes, descreveu "uma Karen" ao The Atlantic como "um senso de privilégio, egoísmo e uma vontade de reclamar" O termo ganhou força principalmente durante a pandemia de covid-19, quando Karen era associada também ao negacionismo e à reclamação do uso de máscaras.

Como muitos memes que viralizaram, a origem do termo Karen não é totalmente conhecida, mas já foi associada ao filme Meninas Malvadas (onde a personagem de Karen é vivida por Amanda Seyfried). No longa, a atitude mais distintamente Karen de Karen é perguntar para a personagem de Lindsay Lohan por que ela, se veio da África, é branca.

Muito antes de viralizar nas redes sociais, no entanto, Karen já era um termo popularizado pela comunidade negra nos Estados Unidos para se referir a mulher branca que insiste em exibir seus privilégios. Também ao The Atlantic, a pesquisadora de mídia da Universidade de Virginia, Meredith Clark, enfatizou que Karen é apenas o mais novo termo para uma ideia antiga: "A referência em si sempre existiu, mas não era específica a um nome só. Karen já teve muitos nomes. Nos anos 1990, quando 'Baby Got Back' foi lançada, era Becky". O estereótipo, principalmente neste contexto, é o uso do privilégio como arma contra pessoas de cor, como mulheres que fazem queixas policiais contra negros por infrações menores.