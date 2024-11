MÚSICA

Erasmo Carlos, Lulu Santos e Ana Castela levam Grammy Latino

A brasileira Anitta não ganhou nenhum prêmio nesta edição

A segunda parte do evento terminou na madrugada da sexta-feira, 15, horário do Brasil. Dentre os principais consagrados, o veterano cantor dominicano Juan Luis Guerra levou em Gravação do Ano e Álbum do Ano. A jovem Ela Taubert, da Colômbia, ganhou Revelação do Ano. Já o uruguaio Jorge Drexler foi premiado com Canção do Ano por Derrumbe.