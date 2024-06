RESPEITO

‘Errado é ser hétero e ter várias amantes’, defende Tadeu Schmidt, pai de jovem queer

“Cada um que viva do jeito que quiser. Pelo amor de Deus, isso é muito ultrapassado. E tenho dificuldade de entender os questionamentos. Mas tenho absoluta certeza de que a cada dia que passa o ser humano vai se tornando menos preconceituoso (…) Imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar ‘meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?’”, defende.