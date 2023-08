Escola de Dança da Funceb está com vagas abertas em 33 cursos

Estão abertas as inscrições para as aulas dos Cursos Livres de 2023.2 da Escola de Dança da Funceb. Há vagas disponíveis em 33 modalidades de cursos, entre danças afros, ballet, dança de salão, stiletto, swing baiano, vogue, street jazz.



As opções são diversas, com modalidades que atendem todos os estilos e públicos. Neste ano, há cursos novos na programação que valem destaque. Como o sapateado, que há alguns anos não integrava os cursos livres, e o k-pop, de origem coreana.