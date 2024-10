EVENTO

Escola Olodum celebra 41 anos com espetáculo musical em Salvador

Em comemoração aos seus 41 anos, a Escola Olodum promove o espetáculo musical “Raízes Negras: a nossa identidade em movimento”. A apresentação acontece no dia 25 de outubro, às 19h, no Teatro Uneb. O projeto, que promove educação antirracista desde 1989, trará uma produção infantojuvenil com ritmos, performances corporais contemporâneas e referências negras. A entrada é gratuita.