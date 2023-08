Escritor paulista Cuti participa de reabertura de centro cultural

Fechado durante a pandemia, o Espaço de Humanidades Ossos 21 reabre suas portas sábado (5), com uma programação especial. Localizado na rua de mesmo nome, no Santo Antônio Além do Carmo, o centro cultural e educativo retoma sua agenda de rodas de conversas, debates e trocas que aproximam intelectuais, artistas e público em geral.



Na largada, a partir das 17h, o espaço recebe o escritor paulista Cuti. Ele participa da leitura dramática do texto Tenho Medo de Monólogo, ao lado da atriz gaúcha Vera Lopes, com quem divide a autoria do texto. Na sequência, acontece bate-papo sobre escrita dramatúrgica e direção teatral, com Cuti e com a atriz e professora da Ufba Evani Tavares.